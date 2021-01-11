Новые оптовые и розничные магазины создали в Подмосковье почти 6 тысяч рабочих мест в 2020 году
«С открытием новых торговых объектов оптовой и розничной торговли по итогам года для жителей Московской области создано порядка шести тысяч дополнительных рабочих мест с конкурентной заработной платой», — сказал Сергей Воскресенский.
Наибольшее количество точек оптовой и розничной торговли открылось в Одинцовском городском округе, Долгопрудном, Электростали, Истре и Ивантеевке.
«Создание и сохранение рабочих мест сегодня является одним из самых актуальных вопросов в регионе. Мы осознаем сложность перемен, но работа по открытию новых объектов торговли и реализации инвестпроектов не останавливается», — отметил Сергей Воскресенский.
Как добавил и. о. министра, предприятия оптовой и розничной торговли смогли в период пандемии адаптироваться к новым условиям и выйти на новые способы ведения работы и предоставления рабочих мест.