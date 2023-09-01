Подмосковье 01 сентября 2023, 12:19 Новые операционные столы закупили в МОНИКИ МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского

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Операционный блок Московского областного научно-исследовательского клинического института получил новое оборудование. Здесь появились столы для проведения манипуляций.

«Эти столы отвечают наивысшим показателям функциональности и универсальности. Они подходят для широкого круга операций. Некоторые из них оснащены функциональными аксессуарами для выполнения ортопедических операций», — рассказала заведующая операционным блоком МОНИКИ Екатерина Давыдова.

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За год операционный блок МОНИКИ получил новые эндоскопические стойки, электрохирургические аппараты, позволяющие делать разрезы с минимальным повреждением тканей, ультразвуковой деструктор-аспиратор, передвижные рентгеновские установки С-дуги. Все это оборудование закупили благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

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