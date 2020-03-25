Новые онлайн-сервисы о работе коммунальных предприятий начнут работать в Московской области

«В первом полугодии будет запущен публичный сервис „Карта плановых отключений“, который позволит всем жителям и предприятиям Подмосковья точно знать, когда и где будут проводиться плановые отключения, причем по всем видам ресурсов — электроэнергия, отопление, канализация, горячее и холодное водоснабжения», — сказано в сообщении.

После запуска системы совместно с Министерством государственного управления и информационных технологий региона будет обновлено мобильное приложение «Добродел». В нем впервые в России появится новая услуга - уведомления о плановых отключениях регионального уровня по всем видам ресурсов.

В Подмосковье будет создана единая информационная система, в которой в режиме онлайн будет доступна информация обо всех технологических нарушениях и сроках их устранения.

«Плановые отключения необходимы для проведения профилактических и ремонтных работ с целью надежного энергоснабжения жилых домов и социально значимых объектов. В это время проходят обследования, обслуживание, наладка оборудования, замена неисправных элементов. О датах и сроках отключений жители Подмосковья должны быть максимально информированы, сервисы создаются в первую очередь именно для этого», — рассказал министр энергетики Александр Самарин.