Подмосковье 20 апреля 2023, 16:02 Новые охранные обязательства появились у владельцев Троицкого собора и Церкви Успения в Подмосковье Главное управление культурного наследия Московской области

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У владельцев Троицкого собора в Подольске и Церкви Успения в Коломне с апреля этого года появились новые охранные обязательства. Их утвердило главное управление культурного наследия Московской области.

Меры приняли после планового обследования объектов культурного наследия.

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«Охранными обязательствами установлены требования по сохранению, содержанию и использованию упомянутых церковных зданий», — уточнили в ведомстве.

Свято-Троицкий кафедральный собор построили в период с 1819 по 1832 годы. Его освятили в честь победы в Отечественной войне 1812 года. Храм известен тем, что на месте его возведения проходил Тарутинский фланговый марш — маневр Русской армии Михаила Кутузова.

Успенский храм в селе Андреевское известен с XVII века. Существующий каменный храм построила помещица Татьяна Тетюшева в середине XVIII века. Сейчас храм восстанавливают, здание имеет три престола.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о сайте welcome.mosreg.ru,с помощью которого можно находить информацию обо всех спектаклях, выставках и других культурных событиях в Подмосковье.

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