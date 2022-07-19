Новые ограждения появились более чем на 100 участках дорог в Подмосковье

В Московской области для разделения транспортных потоков и для снижения аварийности больше чем на ста потенциально опасных участках региональных дорог установили пешеходные и металлические ограждения. Работы ведутся в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» на территории 20 городских округов.

«На сегодняшний̆ день на более чем 100 участках региональных дорог установлено более 12 километров пешеходных и металлических барьерных ограждений. Всего до конца года запланировано оборудовать свыше 50 километров ограждений, разделяющих транспортные потоки и снижающих риски возникновения и тяжесть последствий в ДТП. Также в этом году запланировано установить 45 километров тросовых ограждений на Каширском, Волоколамском, Можайском, Старосимферопольском и Угличском шоссе», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик.

По сообщению МТДИ, на дорогах уже смонтировали порядка девяти километров барьерного ограждения. Это примерно 15% от общего плана работ. Больше всего ограждений успели установить на территории Пушкинского и Рузского округов.

Что касается перильного пешеходного ограждения, то самый большой объем выполнили в Подольске, Чехове и Богородском округе. В целом в Подмосковье для обеспечения безопасности дорожного движения проводится большой комплекс работ. Планируется построить примерно 60 километров новых тротуаров, установить новые ограждения и поставить больше 170 светофоров.