Новые ковид-ограничения против туризма в Подмосковье. Кто кого?

Туристические агенты оценили, как новые ограничения, введенные в Подмосковье на фоне коронавируса, могут повлиять на местный туризм. Многие из них считают, что период высокого спроса на путешествия по региону уже истек. Это значит, что последствия будут минимальными.

С 21 октября в Подмосковье ввели новые меры, направленные на противодействие коронавирусу. Музеи вновь временно закрыли, запретили массовые спортивные мероприятия и выставки.

Турагенты дали оценку тому, как это повлияет на путешествия по Московской области. Они предоставили эту аналитику «Вестнику Ассоциации туроператоров».

Некоторые убеждены, что больших трудностей это не вызовет из-за того, что уже не сезон. Но другие активно вносят коррективы в экскурсионные программы и беспокоятся. Мнением поделился и генеральный директор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Высокий сезон уже заканчивается. Вот если бы эти ограничения были введены месяц назад, то это была бы катастрофа Сергей Ромашкин.

А в пресс-службе национального туроператора АЛЕАН сообщили, что в начавшийся сезон посещение музеев — больше дополнение к отдыху, чем прямая потребность жителей.

«Подмосковье в этот сезон востребовано больше всего в формате санаторно-курортного и семейного отдыха с детьми на выходных в загородных отелях», — отметили там.

Однако в компании «Мастерская путешествий», например, сняли экскурсионные программы вплоть до конца ноября. Как отметил ее генеральный директор Владимир Лутов, деньги всем туристам вернут.

«Снимаем программу „Русский сувенир“ (Федоскино — Жостово — Гжель — Сергиев Посад — Абрамцево). Ситуация сейчас очень непростая не только с Подмосковьем, но и с другими регионами России. Многие из них де-юре открыты для туризма, но де-факто попасть в те же музеи проблематично. Это я говорю, например, о Мурманске», — поделился он.

А значит, как сообщил Лутов, говорить сейчас об экскурсионном туризме трудно.