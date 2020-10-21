Новые ковид-ограничения против туризма в Подмосковье. Кто кого?
С 21 октября в Подмосковье ввели новые меры, направленные на противодействие коронавирусу. Музеи вновь временно закрыли, запретили массовые спортивные мероприятия и выставки.
Турагенты дали оценку тому, как это повлияет на путешествия по Московской области. Они предоставили эту аналитику «Вестнику Ассоциации туроператоров».
Некоторые убеждены, что больших трудностей это не вызовет из-за того, что уже не сезон. Но другие активно вносят коррективы в экскурсионные программы и беспокоятся. Мнением поделился и генеральный директор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин.
Высокий сезон уже заканчивается. Вот если бы эти ограничения были введены месяц назад, то это была бы катастрофаСергей Ромашкин.
А в пресс-службе национального туроператора АЛЕАН сообщили, что в начавшийся сезон посещение музеев — больше дополнение к отдыху, чем прямая потребность жителей.
«Подмосковье в этот сезон востребовано больше всего в формате санаторно-курортного и семейного отдыха с детьми на выходных в загородных отелях», — отметили там.
Однако в компании «Мастерская путешествий», например, сняли экскурсионные программы вплоть до конца ноября. Как отметил ее генеральный директор Владимир Лутов, деньги всем туристам вернут.
«Снимаем программу „Русский сувенир“ (Федоскино — Жостово — Гжель — Сергиев Посад — Абрамцево). Ситуация сейчас очень непростая не только с Подмосковьем, но и с другими регионами России. Многие из них де-юре открыты для туризма, но де-факто попасть в те же музеи проблематично. Это я говорю, например, о Мурманске», — поделился он.
А значит, как сообщил Лутов, говорить сейчас об экскурсионном туризме трудно.