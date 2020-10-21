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    21 октября 2020, 18:41

    Новые ковид-ограничения против туризма в Подмосковье. Кто кого?

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Туристические агенты оценили, как новые ограничения, введенные в Подмосковье на фоне коронавируса, могут повлиять на местный туризм. Многие из них считают, что период высокого спроса на путешествия по региону уже истек. Это значит, что последствия будут минимальными.
    Новые ковид-ограничения против туризма в Подмосковье. Кто кого?

    С 21 октября в Подмосковье ввели новые меры, направленные на противодействие коронавирусу. Музеи вновь временно закрыли, запретили массовые спортивные мероприятия и выставки.

    Турагенты дали оценку тому, как это повлияет на путешествия по Московской области. Они предоставили эту аналитику «Вестнику Ассоциации туроператоров».

    Некоторые убеждены, что больших трудностей это не вызовет из-за того, что уже не сезон. Но другие активно вносят коррективы в экскурсионные программы и беспокоятся. Мнением поделился и генеральный директор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин.

    Высокий сезон уже заканчивается. Вот если бы эти ограничения были введены месяц назад, то это была бы катастрофа

    Сергей Ромашкин.

    А в пресс-службе национального туроператора АЛЕАН сообщили, что в начавшийся сезон посещение музеев — больше дополнение к отдыху, чем прямая потребность жителей.

    «Подмосковье в этот сезон востребовано больше всего в формате санаторно-курортного и семейного отдыха с детьми на выходных в загородных отелях», — отметили там.

    Однако в компании «Мастерская путешествий», например, сняли экскурсионные программы вплоть до конца ноября. Как отметил ее генеральный директор Владимир Лутов, деньги всем туристам вернут.

    «Снимаем программу „Русский сувенир“ (Федоскино — Жостово — Гжель — Сергиев Посад — Абрамцево). Ситуация сейчас очень непростая не только с Подмосковьем, но и с другими регионами России. Многие из них де-юре открыты для туризма, но де-факто попасть в те же музеи проблематично. Это я говорю, например, о Мурманске», — поделился он.

    А значит, как сообщил Лутов, говорить сейчас об экскурсионном туризме трудно.