Новые ограничения из-за COVID-19 начали действовать в Подмосковье

В Московской области с 21 октября начали действовать дополнительные ограничения, связанные с распространением коронавируса. Под запрет попали все массовые мероприятия с участием зрителей. Также в регионе закрываются музеи.

С сегодняшнего для в Подмосковье запрещено проводить спортивные, развлекательные культурные и иные мероприятия, на которых присутствуют зрители или посетители. Спортивные соревнования и тренировки продолжатся, но уже без фанатов.

В крупных ТЦ (площадью более пяти тысяч квадратных метров) и общепите ввели обязательное измерение температуры у посетителей. Если она повышена, в заведение не пустят.

Также с 21 октября закрываются музеи и дворцово-парковые комплексы. Парки на территории музеев закрывать для прогулок не станут.

Помимо этого, с 17 октября клубам, барам, кафе и ресторанам запрещено работать с полуночи до 8 часов утра.

Также подмосковные власти рекомендуют повременить с семейными торжествами — свадьбами и юбилеями.

«Тут решать вам — провести торжество или поберечь своих близких», — заявил губернатор Андрей Воробьев.