Новые ограничения из-за COVID-19 начали действовать в Подмосковье
С сегодняшнего для в Подмосковье запрещено проводить спортивные, развлекательные культурные и иные мероприятия, на которых присутствуют зрители или посетители. Спортивные соревнования и тренировки продолжатся, но уже без фанатов.
В крупных ТЦ (площадью более пяти тысяч квадратных метров) и общепите ввели обязательное измерение температуры у посетителей. Если она повышена, в заведение не пустят.
Также с 21 октября закрываются музеи и дворцово-парковые комплексы. Парки на территории музеев закрывать для прогулок не станут.
Помимо этого, с 17 октября клубам, барам, кафе и ресторанам запрещено работать с полуночи до 8 часов утра.
Также подмосковные власти рекомендуют повременить с семейными торжествами — свадьбами и юбилеями.
«Тут решать вам — провести торжество или поберечь своих близких», — заявил губернатор Андрей Воробьев.