Новые ограничения для старших жителей введут в Подмосковье с 11 ноября

Губернатор Андрей Воробьев объявил, что в среду будут усилены ограничения для людей старшего поколения. По его словам, с высокой долей вероятности заблокируют транспортные карты для пожилых.

«В эту среду мы примем решение о дополнительных ограничениях для людей старшего поколения», — сказал Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Ведь главная задача — обеспечить для них еще большую безопасность, пенсионерам категорически нельзя болеть.

Губернатор отметил, что в данный момент зафиксирован высокий уровень госпитализации. Пенсионеры болеют тяжелее и задерживаются в больницах на более длительное время. Поэтому к 15 ноября власти развернут еще порядка 19 тысяч коек. Глава региона добавил, что с пожилыми активно работает социальная служба, волонтеры.

«Стараемся оказать максимальную поддержку, помощь. Понятно, что вся система ограничений, в том числе по передвижению, как таковой строгой нет. Можно ходить в магазины, в парки, по этой набережной гулять. Но все-таки система самоизоляции для 65+ у нас является обязательной. Каждый человек должен соблюдать все меры предосторожности: маска и так далее», — подчеркнул он.

Воробьев рассказал, что в регионе каждую неделю делают все больше тестов ПЦР. В данный момент в сутки проводится более 35 тысяч тестов. Губернатор отметил, что закуплены дополнительные машины скорой помощи. Ведь количество вызов неотложек в два, два с половиной раза выше нормы.