Подмосковье 29 ноября 2023, 12:37 Новые огнестойкие костюмы для участников СВО испытали на танковом полигоне в Подмосковье Народный фронт

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Инновационные несгораемые костюмы для танкистов, которые находятся в зоне СВО, начали шить в Подмосковье. Уникальная ткань способна противостоять прямому огню и спасать жизни военнослужащих. Народный фронт испытал новинку на одном из полигонов Московской области.

Народный фронт

Инновационная ткань не горит и выдерживает до 45 секунд прямого огня. Этого времени достаточно, чтобы покинуть танк, притом что нормативы учат делать это в течение 19 секунд. Новая спецодежда спасет жизни сотням человек, уверены разработчики.

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«Сам комбинезон сложный, с очень большим количеством деталей и мелких элементов. Если в обычном примерно 16-17 деталей, то здесь их до 25-30», — рассказала швея Ирина.

Народный фронт

Народный фронт провел первое тестирование новинки еще в октябре, после чего разработчику одежды дали некоторые рекомендации по улучшению модели. Одежду доработали, и теперь состоялись уже вторые испытания. По словам военных, участвовавших в эксперименте, комбинезон стал удобнее и комфортнее.

Народный фронт

«Появилось много карманов, добавили дополнительную прослойку ткани на подлокотник — это очень удобно. Мы, танкисты, всегда находимся в статическом положении, и наша рука всегда на рычаге. От этого часто бывают синяки и ссадины. Теперь нам будет комфортнее», — отметил боец с позывным Мэл после тестирования костюма.

В новой модели предусмотрели усиленные накладки на локти и на колени. Предполагается, что в этих местах солдат будет вставать на раскаленный металл, если этого потребует ситуация.

Народный фронт

«Кроме комбинезонов, мы делаем перчатки, у которых на ладонях плотные куски ткани, выдерживающие 10 секунд соприкосновения с раскаленным металлом — этим мы повышаем шансы военнослужащих вылезти из горящей машины без последствий и ущерба здоровью. В дальнейшем у наших солдат будут и негорючие подшлемники, защищающие лицо», — рассказала о планах на будущее производитель огнестойкой спецодежды Екатерина Николаева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с участниками специальной военной операции. Он наградил бойцов подразделения «Барс» из разных уголков региона медалями «За храбрость» II степени.

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