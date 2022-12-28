Подмосковье 28 декабря 2022, 08:35 Новые очистные сооружения заработали в Введенском

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Несколько раз за год сточными водами затапливало подвал дома № 30А в селе Введенское Одинцовского округа. Старая система очистки стала непригодна к использованию, было решено ее заменить. Всего за две недели рядом с домом установили новые локальные очистные сооружения.

Объект решил вопрос с водоотведением для 60 жителей села. Больше их не беспокоят неприятные запахи, а в подвале дома теперь чисто и сухо.

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«В кратчайшие сроки установили <…> сооружения, которые очищают воду до максимально возможной степени <…>. Дальше эти стоки по уже старому, прочищенному и восстановленному коллектору транспортируются в точку сброса», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Одинцово Михаил Коротаев.

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Теперь стоки проходят полный цикл глубокой биологической очистки. Главный плюс в том, что новая станция не имеет запахов: очистные сооружения включают процесс обеззараживания. Важно и то, что все оборудование российского производства. Здесь также планируют установить камеры видеонаблюдения.

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