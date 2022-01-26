Новые очистные сооружения заработают в Лыткарине в конце 2022 года

Современные очистные сооружения достроят к концу года в Лыткарине. Работу проводят по президентскому проекту «Экология» и в рамках программы «Оздоровление Волги».

Как рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, работа новых очистных сооружений охватит 70 тысяч местных жителей.

В четвертом квартале 2022 года здесь начнутся пусконаладочные работы комплекса очистных сооружений Антон Велиховский.

Сейчас на площадке выполняют бетонные и монтажные работы, готовят системы отопления, вентиляции и электрики.

Вместе с тем специалисты занимаются укладкой щебеночного основания под емкости, добавил Велиховский.

Ранее мы рассказали о том, как благодаря очистке стоков уже улучшилась вода в Волге.