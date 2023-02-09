Подмосковье 09 февраля 2023, 18:04 Новые очистные сооружения заработают в Лыткарине в начале 2024 года

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Строительство очистных сооружений продолжается в Лыткарине. На данный момент работы выполнены на 30%. В возведении объекта задействовано более 100 сотрудников, а также 10 единиц строительной техники.

«Строительство новых очистных сооружений мощностью в 30 тысяч кубометров в сутки полностью покрывает необходимость нашего города. Стоки будут проходить полный цикл очистки: механическую, биологическую и ультрафиолетовую», — сказал директор МУ «Водоканал» Роман Дерябин.

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Работы по возведению объекта стартовали в Лыткарине в 2021 году. Тогда же была демонтирована первая часть старых очистных сооружений 1948 года постройки. Сейчас действующими остаются вторая и третья очереди, которые были запущены в 1972 и в 1989 годах.

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«Возведены такие подобъекты как: здание решеток, песколовки, приемная камера, ливневые очистные сооружения, цех технологических емкостей, сами емкости уже возведены, сейчас строится центральная часть, также в работе находятся вторичные отстойники, иловая насосная станция», — отметила начальник стройплощадки АО УЭСК Елена Журавлева.

Очистные сооружения будут оснащены современным энергоэффективным оборудованием и системами автоматизации. Работы ведутся по президентскому нацпроекту «Экология» и федеральному проекту «Оздоровление Волги». После ввода в эксплуатацию нового сооружения, действующие будут законсервированы и перейдут в резерв.

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