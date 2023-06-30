Подмосковье 30 июня 2023, 12:46 Новые очистные сооружения в Солнечногорске смогут принимать 26 тысяч «кубов» стоков в сутки

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Строительство новых очистных сооружений продолжается в деревне Осипово под Солнечногорском. Работы завершатся в ноябре 2024 года. Тогда комплекс сможет принимать 26 тысяч «кубов» стоков в сутки.

Сейчас готовность объекта составляет 22%. Подрядчики бетонируют основание резервуара и иловой насосной станции, шлифуют и делают гидроизоляцию внутренних стен резервуара, монтируют опалубку и готовятся к гидроизоляции труб.

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Работы ведутся по графику. По поручению главы городского округа Солнечногорск Константина Михалькова специалисты администрации еженедельно контролируют строительство.

«Очистные сооружения в деревне Осипово обеспечивают очистку стоков Солнечногорска, территориального управления Смирновское, санатория Министерства обороны и деревни Тимоново, обслуживая 62 тысячи человек. Реконструкция позволит серьезно улучшить экологическую обстановку в регионе. После модернизации комплекс будет работать в два раза эффективнее», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Роман Назаров.

Строительство очистных началось при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках федеральной программы «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология».

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