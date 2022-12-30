Подмосковье 30 декабря 2022, 10:06 Новые очистные сооружения построят в Сергиевом Посаде и Кашире в 2023 году

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Организация «Коммунальные системы Московской области» подвела итоги работы в 2022 году. Сотрудники продолжат держать на контроле строящиеся объекты и начнут реализовывать новые. Среди них — очистные сооружения в Сергиевом Посаде и Кашире, канализации в Одинцове и другие.

Работники ведомства участвуют в устранении аварий на водопроводных сетях и восстанавливают благоустройство после ремонтных работ, а также ведомство участвует в реализации госпрограмм по строительству коммуникаций и модернизации объектов инфраструктуры.

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Как рассказал глава МинЖКХ Антон Велиховский, «КС МО» активно участвует в программе «Чистая вода». Так, свыше 23 километров новых сетей построили в Кашире. Полностью работы планируют завершить в следующем году, а в 2024-м у деревни Лиды появится новый водозаборный узел, питающий три микрорайона.

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«Коммунальные системы» ждет ряд новых проектов, рассказал Антон Велиховский.

«В следующем году планируется начать строительство ВЗУ и сетей водоснабжения для хозяйственно-бытовых нужд четырех заводов по утилизации твердых коммунальных отходов; строительство очистных сооружений в Сергиевом Посаде и Кашире; строительство водовода в Люберцах, а также строительство напорной сети канализации от ГКНС Барвихи до очистных сооружений села Лайково в Одинцовском районе», — рассказал министр.

Чистая вода появится и в домах жителей деревни Тимохово в Богородском. Там построят присоединительный узел к Восточной системе водоснабжения — уже завершается прокладка четырех километров подающих сетей. Еще две новые нитки водовода появятся в поселке Зеленом и деревне Щемилово в Богородском — его запустят в январе 2023 года. Новая станция водоочистки появится в микрорайоне Заречье в Ногинске — здесь работы планируют завершить весной.

Новые сети также построят вблизи деревень Свястягино, Тимохово и Могутово, в Люберцах, Фрязине и Щелкове.

Помимо строительства новых объектов, в регионе реконструируют существующие. Так, на контроле остается обновление очистных сооружений в Щелкове и канализации Егорьевск — Воскресенск, завершились работы на насосной станции у деревни Поточино в Орехово-Зуеве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность внедрения искусственного интеллекта в работу региона. Технологии позволят сэкономить миллиарды рублей.