Подмосковье 29 марта 2024, 09:03 Новые очистные сооружения построили в бывшем военном городке Ногинск-4 Медиасток.рф

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Инфраструктуру ЖКХ обновили в городском округе Черноголовка. Там построили новые канализационные очистные сооружения в бывшем военном городке Ногинск-4, решив проблемы с неприятным запахом и загрязнением реки Пруженки.

Бывший военный городок Ногинск-4 передали городскому округу Черноголовка в 2015 году. В 2024-м здесь модернизируют котельную, а пару недель назад завершили работы по строительству новых очистных сооружений. Сейчас станция обслуживает более 800 жителей городка.

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«Переданные от министерства обороны очистные сооружения полностью были изношены. В рамках госпрограммы при поддержке правительства Московской области смонтировали новые очистные сооружения, которые перерабатывают бытовую канализацию объемом 250 кубических метров в сутки, полностью обеспечивая выход чистой воды», — рассказал глава городского округа Черноголовка Роман Хожаинов.

Здесь установлено две линии очистки: основная и резерв. Канализационные стоки на станции проходят несколько этапов: сначала удаляют крупный мусор, затем насыщают кислородом и процеживают через фильтр, а в конце очищают ультрафиолетом. Твердый осадок в будущем планируют перерабатывать в почвогрунт для придорожного озеленения. Все работает в автоматическом режиме, а контроль за безопасностью сооружений осуществляется дистанционно.

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