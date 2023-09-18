Подмосковье 18 сентября 2023, 20:33 Новые очистные сооружения появятся в Черноголовке Строительство канализационных очистных сооружений в городском округе Черноголовка / Государственное бюджетное учреждение Московской области «Управление технического надзора капитального ремонта»

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В Черноголовке продолжают строить канализационные очистные сооружения. Работы проводят в рамках проекта «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли по обращению с отходами в 2023–2028 гг.», сообщили в министерстве ЖКХ Московской области.

Объект появится в военном городке Ногинск-4 в селе Макарово.

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«В настоящее время на объекте проводятся гидроиспытания резервуаров очистных сооружений, ведутся работы по монтажу поперечных балок каркаса перекрытий и устройству стен выпускного коллектора», — сообщил министр Антон Велиховский.

Строительство контролирует ГБУ МО «УТНКР».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

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