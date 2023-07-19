Подмосковье 19 июля 2023, 10:46 Новые очистные сооружения откроют в Солнечногорске к ноябрю 2024 года пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Строительство очистных сооружений в деревне Осипово началось в марте. Объект введут в эксплуатацию в ноябре 2024-го. Это улучшит экологическую обстановку и качество коммунальных услуг для более чем 60 тысяч жителей Солнечногорска.

Строители уже завершили заливку плиты иловой насосной станции. Также подрядчики на 60% выполнили заливку стен резервуара и на 20% — монтаж оборудования фильтров резервуара. Вскоре проведут монтаж опалубки. Контроль за строительством осуществляют еженедельно по поручению главы городского округа Солнечногорск Константина Михалькова.

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«Очистные сооружения в деревне Осипово обеспечивают очистку стоков Солнечногорска, территориального управления Смирновское, санатория министерства обороны и деревни Тимоново. Они обслуживают 62 тысячи человек. Реконструкция улучшит экологическую обстановку в регионе. После модернизации комплекс будет работать в два раза эффективнее», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Роман Назаров.

Пропускная способность объекта составит 26 тысяч кубических метров в сутки. Сооружения смогут более качественно очищать стоки до трех фракций. На выходе будут получать воду для разведения рыб, песок для строительства и осушенный иловый остаток. Проект включен в федеральную программу «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

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