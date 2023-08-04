Подмосковье 04 августа 2023, 15:15 Новые очистные сооружения откроют в Солнечногорске к концу 2024 года Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Строительство новых очистных сооружений в деревне Осипово городского округа Солнечногорск продолжается. Общая готовность объекта — более 22%. Работы планируют завершить к ноябрю 2024 года.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Сейчас специалисты продолжают армировать стены и готовиться к строительству резервуара биохимической очистки сточных вод. Параллельно с этим ведутся работы по бетонированию стены иловой насосной станции. Специалисты уже готовы приступить к монтажу оборудования.

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«На сегодняшний день работы по бетонированию выполнены на 50%, и их планируем завершить к ноябрю. Отмечу, что после ввода в эксплуатацию современного инженерного объекта производительная мощность увеличится до 27 тысяч кубометров в день», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Он добавил, что новые очистные обеспечат качественной услугой водоотведения 65 тысяч жителей округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

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