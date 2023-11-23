Подмосковье 23 ноября 2023, 15:17 Новые образовательные программы для школьников запустили в Физтех-лицее имени Капицы Министерство образования Московской области

Читать 360tv в

В Технопарке Физтех-лицея в Долгопрудном запустили новые образовательные программы для старшеклассников. Об этом сообщили в Министерстве образования Подмосковья.

Для восьмых и девятых классов открыт кружок подготовки к олимпиадам по математике, где можно разобрать задания популярных состязаний и провести свою олимпиаду.

Реклама

Ученики девятых и 11-х классов смогут изучить применение математики в программировании и узнать про машинное обучение. Также для них доступны занятия по языку Python и нейросетям.

Открылся кружок, где расскажут про технологии пайки микросхем. Ребята научатся находить дефекты и устранять их, создадут собственные изделия.

Запись в группы уже открыта, большинство занятий стартуют до конца ноября. Ознакомиться с дополнительной информацией или зарегистрироваться на кружки можно на сайте kapitsa.center.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе. Он также подчеркнул важность повышения квалификации учителей и преподавателей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».