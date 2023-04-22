Подмосковье 22 апреля 2023, 21:49 Новые объекты недвижимости выставили на торги в Кашире, Красногорске и Мытищах Комитет по конкурентной политике Московской области

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В Кашире, Красногорске и Мытищах выставили на торги четыре объекта недвижимости. Это одно помещение и три гаражных бокса, сообщили в комитете по конкурентной политике Московской области.

В Кашире на аукцион выставили помещение на первом этаже многоквартирного дома. Начальная цена за 35 квадратных метров составляет 7 586 рублей в год, срок аренды — 10 лет. Объект находится на Новой улице, 11.

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«Подходит для любой деятельности, не запрещенной действующим законодательством РФ и совместимой с нахождением объекта в многоквартирном доме. Объект находится в центре жилого массива, что делает его доступным для большого количества потенциальных клиентов», — уточнили в ведомстве.

Помещение пригодно для мастерской по ремонту одежды, обуви, небольшого кафе, маникюрного кабинета и другой деятельности.

Заявки на участие в торгах принимают до 29 мая. Аукцион запланировали на 31 мая.

В Красногорске появились два лота — гаражные боксы в аренду. Помещения № 67 и 68 находятся в микрорайоне Опалиха на улице Ткацкой фабрики, 17. Их площадь составляет по 17 квадратных метров.

«Объекты расположены на подземной парковке среди плотной городской застройки, в 600 метрах от Волоколамское шоссе. Срок действия соглашения — три года», — пояснили в комитете.

Заявку можно подать до 23 мая, аукцион состоится 25 мая.

Также комитет продает гаражный бокс № 75 на улице Сукромка, строение № 6Г в Мытищах. Площадь помещения составляет 18,50 квадратных метра, оно располагается на подземном этаже.

Подать заявку можно до 17 мая, торги проведут через два дня.

Принять участие во всех аукционах могут любые коммерческие организации, физические лица, в том числе ИП. Все лоты разместили на портале ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории Подмосковья.

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