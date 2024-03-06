Подмосковье 06 марта 2024, 17:02 Новые нормы охраны труда отработали на занятиях медработников в Подмосковье Московская областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ

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Медработникам Подмосковья рассказали о нововведениях в сфере охраны труда во время обучения на базе кафедры правовой медицины Московского областного научно-исследовательского института имени М. Ф. Владимирского. Занятия по программе продлятся до 17 апреля.

По словам заведующего отделом охраны труда Московской областной организации Профсоюза работников здравоохранения России Никиты Елис, эти занятия необходимы, так как законодательство меняется, и каждый медработник должен знать новые нормы и правила.

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Он добавил, что теперь выдачу средств индивидуальной защиты медикам будет отслеживать не Роспотребнадзор, а Государственная инспекция труда.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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