Новые низкопольные автобусы успешно прошли тестирование в Подмосковье | 360°

Подмосковье 25 октября 2022, 13:24 Новые низкопольные автобусы успешно прошли тестирование в Подмосковье

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Подмосковный перевозчик Мострансавто вместе с Минтрансом закончили тестировать новые низкопольные автобумы. Речь идет о машинах класса НЕФАЗ 52.40.5299 и МАЗ-303065.

МАЗ-303065 впервые вышел на подмосковные маршруты еще в апреле этого года. НЕФАЗ 52.40.5299 запустили чуть позже, в июле. Когда подводились итоги достаточно продолжительных испытаний, выяснилось, что автобусы точно подходят под все самые современные стандарты. У них достаточно высокая надежность, ими легко и удобно управлять, пассажирам и сотрудникам в них очень удобно и комфортно. В целом именно на этих автобусах за все это время успели проехать больше 50 тысяч человек.

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НЕФАЗ 52.40.5299 вмещает в себя максимально 111 человек, в нем располагается 29 мест для сидения. Там двойные окна, камеры, системы климат-контроля. МАЗ-303065 вмещает в себя 98 человек, в нем находится 27 сидячих мест. Он очень комфортен для маломобильных классов населения, есть куда прикрепить коляски. В таком автобусе легко зарядить телефон, подсветка там особенно красивая, а об остановках рассказывает специальный аудиоинформатор.

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