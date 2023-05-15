Подмосковье 15 мая 2023, 13:40 Новые надземные переходы построят на Шереметьевском шоссе в Лобне Минтранс Подмосковья

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В Лобне подрядчик достроил пролет надземного пешеходного перехода на Шереметьевском шоссе возле кольцевой развязки. Работы проводились в рамках реконструкции кольцевой развязки возле терминалов В и С аэропорта Шереметьево. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

Установку пролета проводили ночью, чтобы не мешать автомобильному движению.

В апреле такой же пролет смонтировали на пересечении Лобненского шоссе с Авиационной улицей. Всего специалисты построят четыре надземных перехода в рамках реконструкции кольцевой развязки до конца текущего года.

В конце 2022 года завершились основные дорожные работы. Например, в районе аэропорта Шереметьево, в том числе и на улице Авиационной, дорогу расширили до четырех полос движения, провели устройство пешеходной зоны и остановок общественного транспорта.

Реализация проекта позволила вдвое увеличить пропускную способность трассы в этом месте с 35 до 70 тысяч автомобилей в сутки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Лобне завершается строительство Северного обхода. По его словам, последняя развязка с Дмитровским шоссе будет готова к концу 2023 года.

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