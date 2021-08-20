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    20 августа 2021, 13:48

    Новые музыкальные инструменты появились более чем в половине ДШИ Подмосковья

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Более половины музыкальных школ уже получили новые инструменты в Подмосковье. Учреждения оснастили по президентскому проекту «Культура».

    Новые музыкальные инструменты появились более чем в половине ДШИ Подмосковья | Изображение 1

    Об этом рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина. По ее словам, инструменты уже обновили в 68 учреждениях.

    До конца года мы оснастим инструментами 101 музыкальную школу

    Ирина Каклюгина.

    Она уточнила, что в школы поступают клавишные, струнные, духовые, ударные и другие инструменты.

    «Это масштабное обновление открывает новые возможности для развития творческих способностей ребят», — рассказала Каклюгина.

    Материально-техническую базу в школах обновляют благодаря федеральной и региональной программам.