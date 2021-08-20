Новые музыкальные инструменты появились более чем в половине ДШИ Подмосковья

Более половины музыкальных школ уже получили новые инструменты в Подмосковье. Учреждения оснастили по президентскому проекту «Культура».

Об этом рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина. По ее словам, инструменты уже обновили в 68 учреждениях.

До конца года мы оснастим инструментами 101 музыкальную школу Ирина Каклюгина.

Она уточнила, что в школы поступают клавишные, струнные, духовые, ударные и другие инструменты.

«Это масштабное обновление открывает новые возможности для развития творческих способностей ребят», — рассказала Каклюгина.

Материально-техническую базу в школах обновляют благодаря федеральной и региональной программам.