20 августа 2021, 13:48
Новые музыкальные инструменты появились более чем в половине ДШИ Подмосковья
Более половины музыкальных школ уже получили новые инструменты в Подмосковье. Учреждения оснастили по президентскому проекту «Культура».
Об этом рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина. По ее словам, инструменты уже обновили в 68 учреждениях.
До конца года мы оснастим инструментами 101 музыкальную школу
Ирина Каклюгина.
Она уточнила, что в школы поступают клавишные, струнные, духовые, ударные и другие инструменты.
«Это масштабное обновление открывает новые возможности для развития творческих способностей ребят», — рассказала Каклюгина.
Материально-техническую базу в школах обновляют благодаря федеральной и региональной программам.