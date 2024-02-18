18 февраля 2024, 15:10
Новые музыкальные инструменты по программе «Культурная среда Подмосковья» закупят для школы искусств Химок
Директор центральной детской школы искусств Химок Инна Монастырская рассказала, что школа получила региональную поддержку на дальнейшее развитие. По программе «Культурная среда Подмосковья» для оркестров закупят новые музыкальные инструменты.
В прошлом году центральная детская школа искусств вошла в топ рейтинга творческих образовательных учреждений Министерства культуры и туризма Московской области и была включена в программу поддержки преподавательского состава. Это позволило школе быть одной из самых крупных и хорошо оборудованных творческих школ в регионе.
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Муниципальный депутат Валентин Герасимов отметил, что инвестиции государства в детское творческое развитие признают талант и старания детей. Участие школьников в современном образовании под руководством опытных преподавателей формирует новых талантливых хореографов, танцоров и художников, которые будут представлять городской округ на региональном и международном уровнях.
Напомним, в рамках программы губернатора Андрея Воробьева «Культура Подмосковья» в Химках регулярно проходят выставки, конкурсы, концерты и театрализованные представления для горожан.
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