Подмосковье 18 февраля 2024, 15:10 Новые музыкальные инструменты по программе «Культурная среда Подмосковья» закупят для школы искусств Химок Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Директор центральной детской школы искусств Химок Инна Монастырская рассказала, что школа получила региональную поддержку на дальнейшее развитие. По программе «Культурная среда Подмосковья» для оркестров закупят новые музыкальные инструменты.

В прошлом году центральная детская школа искусств вошла в топ рейтинга творческих образовательных учреждений Министерства культуры и туризма Московской области и была включена в программу поддержки преподавательского состава. Это позволило школе быть одной из самых крупных и хорошо оборудованных творческих школ в регионе.

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Муниципальный депутат Валентин Герасимов отметил, что инвестиции государства в детское творческое развитие признают талант и старания детей. Участие школьников в современном образовании под руководством опытных преподавателей формирует новых талантливых хореографов, танцоров и художников, которые будут представлять городской округ на региональном и международном уровнях.

Напомним, в рамках программы губернатора Андрея Воробьева «Культура Подмосковья» в Химках регулярно проходят выставки, конкурсы, концерты и театрализованные представления для горожан.

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