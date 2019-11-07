Новые мусоровозы появились в Одинцове

В Одинцове открыли новый автопарк мусоровозов. Спецтехника будет раздельно вывозить отходы из серых и синих баков. Пока в округе работают 30 таких машин, но в скором времени количество планируют увеличить до 50.

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Новые, современные, а главное маневренные мусоровозы появились в Одинцовском округе. Маркировка на борту кузова обозначает, какой вид отходов забирает машина. Если изображен серый бак с бананом — это для смешанных отходов; синий бак с бутылкой — для идущих в переработку.

«Жители будут чувствовать, что зашел региональный оператор, он выполняет свои функции в полном объеме, обеспечивает ритмичный вывоз, исключает возможность создания навалов», — сказал Сергей Царев, представитель генерального возчика «РТ Инвест».

Источник фото: телеканал «360»

Одинцовский городской округ будут обслуживать 30 автомобилей — по 15 машин для вывоза каждого типа отходов.

Местные жители отмечают, что появления контейнеров для сбора вторсырья ждали давно. Ведь раньше, чтобы отправить мусор на переработку, приходилось ехать в Москву или дожидаться экологической акции в родном городе. Некоторые вообще свели смешанные отходы к минимуму.

Источник фото: телеканал «360»

«Органика — это очень ценный продукт. Хотелось его как-то использовать. Но у нас нет огорода, и я думала: куда же это можно деть? Мы начали компостировать дома. У нас домашний компостер стоит. И это очень удобно. Я могу ухаживать за цветами рядом с домом, за природой, деревьями, обогащая почву рядом с домом», — отметила Кристина Афанасьева, жительница Одинцова.

Источник фото: телеканал «360»

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Перерабатываемый мусор — это пластик, стекло, бумага и металл — нужно выбрасывать в синий контейнер. Особое внимание стоит уделять бутылкам. Прежде чем выкинуть их, обязательно нужно открутить крышку. Таким образом мусоровоз сможет отправить емкость под пресс, и она будет занимать меньше места.

«Если мы посмотрим, покрутим нашу упаковку, на упаковке есть такой треугольник со стрелками. И в ней либо цифра, либо буквенное значение. Если 1, 2, 4, 5, 6 — то отправляем в синий контейнер», — сказала Инна Бабенко, эколог.

Источник фото: телеканал «360»

Если на упаковке нет такой цифры, а есть буквенное обозначение, или вы вообще не можете найти этот значок — все равно можете отправлять пластик в синий бак. Его отвезут на сортировочный пункт и уже на месте распределят по категориям. А вот так называемые опасные отходы — это батарейки, лампы и ртутные градусники — в этот контейнер выбрасывать нельзя. Их нужно сдавать на переработку в специальные пункты приема.