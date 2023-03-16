Подмосковье 16 марта 2023, 16:51 Новые мультфильмы покажут в Воскресенске в рамках фестиваля анимационного кино «Открытая премьера»

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Воскресенск снова стал площадкой-участником российского фестиваля анимационного кино «Открытая премьера». Юные жители округа смогут увидеть новые отечественные мультфильмы и проголосовать за лучший из них.

Первый мультсеанс уже прошел во Дворце культуры «Юбилейный», на него пригласили учащихся начальных классов школы «Вектор». Ребята посмотрели восемь новейших российских короткометражных анимационных фильмов конкурсной программы.

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После состоялось зрительское голосование за понравившийся мультик. В нем победу одержал мультипликационный фильм «День большой стирки» режиссера Мубинова.

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Следующий мультпоказ пройдет 17 марта, в 10:00, во Дворце культуры «Юбилейный». Увидеть работы участников фестиваля и принять участие в голосовании могут все желающие. Вход свободный.

Открытый российский фестиваль анимационного кино организуют совместно с администрацией Владимирской области при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Куратором акции в Подмосковье выступает Креативное бюро «Регион» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

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