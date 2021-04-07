Новые модели любительских телескопов начали выпускать в Лыткарине

Производство новых моделей любительских телескопов запустили в Лыткарине. На заводе оптического стекла их стали изготавливать, используя объективы-апохроматы. У них более чистая картинка по сравнению с аналогами.

А первая модель выйдет на рынок уже в апреле. Производство полупрофессиональных и любительских телескопов запустили на Лыткаринском заводе оптического стекла. Это подчеркнули в Мининвесте Подмосковья.

В настоящее время в сфере астрономии растет интерес именно к объективам-апохроматам, дающим более точную картинку по сравнению с ахроматическими оптическими системами. У них устранены и различные типы цветовых искажений.

Благодаря телескопам новой линейки можно будет наблюдать основные небесные тела, свыше 100 объектов — это галактики, скопления звезд, планетарные и другие виды туманностей.

Сегодня ЛЗОС — ведущий производитель оптического стекла, астрономических зеркал и космических объективов в России.