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    07 апреля 2021, 16:56

    Новые модели любительских телескопов начали выпускать в Лыткарине

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Производство новых моделей любительских телескопов запустили в Лыткарине. На заводе оптического стекла их стали изготавливать, используя объективы-апохроматы. У них более чистая картинка по сравнению с аналогами.

    Новые модели любительских телескопов начали выпускать в Лыткарине | Изображение 1

    А первая модель выйдет на рынок уже в апреле. Производство полупрофессиональных и любительских телескопов запустили на Лыткаринском заводе оптического стекла. Это подчеркнули в Мининвесте Подмосковья.

    В настоящее время в сфере астрономии растет интерес именно к объективам-апохроматам, дающим более точную картинку по сравнению с ахроматическими оптическими системами. У них устранены и различные типы цветовых искажений.

    Благодаря телескопам новой линейки можно будет наблюдать основные небесные тела, свыше 100 объектов — это галактики, скопления звезд, планетарные и другие виды туманностей.

    Сегодня ЛЗОС — ведущий производитель оптического стекла, астрономических зеркал и космических объективов в России.