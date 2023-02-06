Подмосковье 06 февраля 2023, 21:23 Новые модели кроватей для строек разработает компания из Лосино-Петровского

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Компания «Даметекс» из Лосино-Петровского разрабатывает новый вид кроватей для инфраструктурных строек. В прошлом году предприятие по изготовлению дачной мебели делала медицинские и армейские койки.

«Большая стройка вбирает в себя большое количество персонала и создания рабочих городков. А там надо жить, и нужно где-то спать», — сообщил гендиректор компании Игорь Чепенко.

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По его словам, кровати делают легкими и подъемными. Их дорабатывают на основе тех, которые уже производят.

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В прошлом году организация участвовала в нацпроекте «Производительность труда». Это позволило нарастить мощности предприятия на 15%, то есть на 20-25 тысяч кроватей.

«Пока серьёзных ограничений на ближайший год, с точки зрения выпуска продукции, мы пока не видим. А ритмика производства, которую с помощью нацпроекта добились, позволяет производству практически не иметь никаких серьезных ограничений», — добавил Чепенко.

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