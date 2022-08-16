Новые многоквартирные дома в Пущине построят к 2023 году

Комитет по конкурентной политике опубликовал закупку на строительство многоквартирных жилых домов в Пущино. Завершить строительство планируется в 2023 году.

«Объявлен конкурс на строительство многоквартирных жилых домов в городском округе Пущино», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной документации, на разработку нового проекта благоустройства и выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Строительство многоквартирных жилых домов по адресу: Московская область, городской округ Пущино, город Пущино, микрорайон «Д».

Работы будут проводиться в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019–2025 годы» и финансироваться за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Пущино.

Ранее стало известно, что в этом году в Подмосковье запланировали благоустроить свыше 60 объектов. Это семь парков, три лесопарка и 19 скверов. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важно обращать особое внимание на те объекты, о преображении которых просят жители. Отдельно он выделил парки в микрорайоне Колычево в Коломне и Новой Трехгорке в Одинцове.