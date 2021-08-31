Новые мини-сады открыли в Ленинском городском округе

Жительница Ленинского городского округа Наталья Султанова каждое утро отводит двухлетнюю дочку в местный мини-садик. Главное его удобство в том, что он расположен прямо на территории жилого комплекса, где живет семья. Пока таких мини-садов в округе три, но в ближайшее время откроют еще один.

Дети в таких мини-садах не просто играют под присмотром воспитателя. С воспитанниками там занимаются: учат рисовать, дают азы английского языка и тренируют память. По словам Натальи Султановой, мини-сад стал для нее настоящим спасением.

«Если бы он не открылся, возможно, мы бы вообще не попали в детский сад, потому что у нас очень большая очередь. Жилых комплексов очень много, а детских садов недостаточно», — заявила она.

Для обучения маленьких воспитанников в детском саду установили интерактивную сенсорную панель, которая детей заворожила. Наталья предлагала установить такое оборудование заместителю председателя правительства Подмосковья Ирине Каклюгиной. Она тут же согласилась.

«Что касается садов в городе Видном, мы отдельно проработаем и специально по пожеланию мамы эту панель обязательно там установим», — пообещала зампред правительства.

Интерактивная панель предназначена не только для детей, но и для воспитателей, рассказала заведующая детским садом «Жар-Птица» Алена Кокоева.

«На этой интерактивной доске наши дети могут учиться и читать, и считать, и учить английский язык, и тренировать память. Это многофункциональная панель. На ней могут заниматься и специалисты, и музыкальные руководители как индивидуально, так и со всей группой», — отметила она.

Все открытые в городском округе мини-сады расположены на первых этажах жилых зданий. Это удобно для родителей, чтобы не тратить время, на доставку ребенка. Кроме того, они решат проблему с дефицитом мест в обычных дошкольных учреждениях.

После открытия четвертого мини-сада там будут заниматься 400 детей. В остальном там все также как и в обычном детском саду: кровати для тихого часа, столики для приема пищи, раздевалки и игрушки. Отличие только в том, что еду привозят из пищеблоков, но за качеством тщательно следят.

«Сейчас мы готовим программу вместе с правительством Московской области по выходу из красной зоны по детским садам, по школам. На прошлой неделе, кстати, три школы заложили, сейчас еще три школы в ближайшее время заложим. Поэтому однозначно в Ленинском городском округе никаких очередей в детские сады быть не должно», — пообещал глава Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов.

В планах муниципалитета открыть еще шесть таких мини-садов, из которых два появятся в Видном. Сейчас это основной тренд в самых густонаселенных округах Подмосковья, где места в простой детский сад не дождаться. Поэтому темпов по открытию дошкольных заведений нового типа сбавлять не собираются.