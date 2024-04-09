Подмосковье 09 апреля 2024, 14:30 Новые методы лечения заболеваний щитовидной железы внедрили в подмосковном госпитале ветеранов войн Медиасток.рф

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Новые методы лечения нарушений функций щитовидной железы начали использовать в подмосковном госпитале для ветеранов войн. Их будут использовать в случаях недостаточного или избыточного выделения гормонов, увеличения размера железы, опухолей и аутоиммунных заболеваний.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, пациенты могут пройти комплексное обследование и преоперационную подготовку в терапевтическом отделении. Новые методы лечения смогли внедрить благодаря выходу на работу нового хирурга-эндокринолога.

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По словам заведующего отделением Алексея Бирюкова, щитовидная железа выполняет важную функцию для обмена веществ за счет выработки йодсодержащих гормонов. Если случай сложный, при лечении применяют малоинвазивные процедуры с применением современной техники.

«Для оценки работы щитовидной железы мы также применяем метод, позволяющий определить уровень её стимуляции. Под УЗИ-контролем проводим пункционную биопсию, которая определяет доброкачественность или злокачественность опухоли. В результате уже 18 человек прошли необходимое лечение по новому для нас профилю», — сказал он.

Пройти лечение в госпитале можно бесплатно по направлению врача.

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