Новые места отдыха появятся в 13 парках Подмосковья к концу года

В парках культуры и отдыха Московской области идут активные работы по формированию функциональных зон. Об этом рассказали в Министерстве благоустройства Подмосковья и отметили, что уже к концу года откроются 13 новых площадок для отдыха по всему региону. Интересное пространство в Луховицах уже открылось для детей всех возрастов.

В городском парке Луховиц уже подготовили детскую игровую зону, она открылась несколько дней назад. Само пространство несколько напоминает пляж — настолько оно большое и просторное. Под ногами у детей будет мягкий речной песок, его укладывали метровым слоем. Там установили много необычных конструкций, которые сделаны из дерева и металла. Детям будет интересно там играть — для них подготовлены качели и горки, карусели и балансиры, а также множество других элементов. Есть даже тарзанка, которая может выдержать вес до 150 килограммов.

«В Московской области 183 парка культуры и отдыха. Посещаемость в них ежегодно кратно растет. Только за первое полугодие их посетили боле 26 миллионов человек, — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин. — Мы реализуем масштабную программу по развитию парков Подмосковья. В этом году в 13 парках появятся новые зоны для досуга и отдыха. Первую площадку в городском парке Луховиц уже открыли. Обустройство еще восьми функциональных зон планируем завершить в августе».

В Центральном парке и парке «Липовая аллея» Богородского, парке «Фабричный» Истры, городском парке Луховиц, Люберецком парке Сказок, Центральном парке Наро-Фоминска, парке «Сквер 1 Мая» Орехово-Зуева и парке «Сказочный» Сергиева Посада собираются сформировать межсезонные пространства, на которых смогут отдохнуть как дети, так и взрослые. Там поставят теневые навесы, установят скамейки и игровые комплексы, которые предназначены для детей разных возрастов.

А в Воскресенском парке «Москворецкий», парке имени И. А. Лямина Дмитровского, парке «Константиновский» Домодедова, на Комсомольской набережной в Дубне и в Центральном парке Люберец появятся скейт-парки.

В городском парке Луховиц уже подготовили детскую игровую зону, она открылась несколько дней назад. Само пространство несколько напоминает пляж — настолько оно большое и просторное. Под ногами у детей будет мягкий речной песок, его укладывали метровым слоем. Там установили много необычных конструкций, которые сделаны из дерева и металла. Детям будет интересно там играть — для них подготовлены качели и горки, карусели и балансиры, а также множество других элементов. Есть даже тарзанка, которая может выдержать вес до 150 килограммов.