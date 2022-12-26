Подмосковье 26 декабря 2022, 13:54 Новые места обитания летяги и черно-синего слизня обнаружили в Можайске

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Министерство экологии Московской области подводит итоги мониторинга редких животных и растений в 2022 году. Биологам удалось обнаружить новые места обитания краснокнижных видов в том числе в Можайском округе.

Специалисты прошли 10 разных маршрутов в лесах Можайска и сделали свои наблюдения. Например, были обнаружены новые места обитания обыкновенной летяги и слизня черно-синего, а также шести видов редких растений — мхов и лишайников.

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«Но самое интересное наблюдение касается семейства аистов. В последние годы птицы постоянно селились на водонапорной башне в одном из поселений, а на этот раз пара вдруг не прилетела. Биологи выяснили, что неподалеку кто-то установил сваренную металлическую основу под гнездо на столбе и в этом году аисты заселились там. Они вывели и выкормили четырех птенцов», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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В 2022 году ученые обнаружили в Подмосковье около 900 новых мест обитания редких животных. В лесах области подтвердилось проживание краснокнижных выдр, седого дятла, летяги обыкновенной, черного коршуна и медведя. Губернатор Андрей Воробьев призвал создавать больше лесопарков на территории региона, и эта работа уже началась.

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