14 июля 2020, 15:22
Новые места обитания краснокнижных видов нашли биологи в Подмосковье
В Подмосковье исследователи из природоохранного фонда «Верховье» нашли новые места обитания краснокнижных видов. Об этом сообщила пресс-служба областного Министерства экологии и природопользования.
Отмечается, что специалисты исследуют территорию проектируемого природного парка «Журавлиный край», который расположится на землях Сергиево-Посадского и Талдомского городских округов.
Биологи обнаружили в Талдоме новые места обитания серого журавля, лугового луня и черного коршуна.
В долине реки Вьюлки найдена осока заливная, а на берегу озера Золотая Вешка — осока малоцветковая. Новые места обитания большого улита, редкого кулика, веретеницы ломкой и гадюки обыкновенной обнаружены в Сергиево-Посадском городском округе.