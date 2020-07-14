Новые места обитания краснокнижных видов нашли биологи в Подмосковье

Отмечается, что специалисты исследуют территорию проектируемого природного парка «Журавлиный край», который расположится на землях Сергиево-Посадского и Талдомского городских округов.

Биологи обнаружили в Талдоме новые места обитания серого журавля, лугового луня и черного коршуна.

В долине реки Вьюлки найдена осока заливная, а на берегу озера Золотая Вешка — осока малоцветковая. Новые места обитания большого улита, редкого кулика, веретеницы ломкой и гадюки обыкновенной обнаружены в Сергиево-Посадском городском округе.