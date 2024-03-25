Подмосковье 25 марта 2024, 14:43 Новые меры поддержки водителей автобусов внедрили в Ленинском округе Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

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В Ленинском округе ввели компенсацию за аренду жилья для водителей муниципальных и региональных автобусных маршрутов. Они смогут получать поддержку в размере до 20 тысяч рублей.

Как рассказали в администрации округа, такое решение приняли в местном Совете депутатов. Получить поддержку могут граждане России, которые работают на полную ставку и снимают жилье в Ленинском округе.

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«Выплаты будут производиться из местного бюджета Ленинского округа. Рассчитываем, что данная мера позволит нам повысить престижность профессии водителя, привлечь на работу больше квалифицированных кадров и минимизировать сбои в графике автобусных маршрутов на территории муниципалитета», — сказал глава округа Станислав Каторов.

Сейчас неукомплектованность кадрами в сфере пассажирских перевозок составляет 35%. С начала года округ получил почти 30 новых автобусов, однако они простаивают из-за нехватки водителей.

«В Ленинском округе нехватка водителей ощущается достаточно остро, что сказывается на выполнении рейсов. На сегодняшний день на эту работу требуется еще 56 человек. С начала марта дополнительно трудоустроены четыре новых водителя и два слесаря», — добавили в администрации.

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