Новые меры поддержки предпринимателей обсудили в прокуратуре Подмосковья | 360°

Подмосковье 16 сентября 2022, 18:11 Поделиться Telegram

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Viber Новые меры поддержки предпринимателей обсудили в прокуратуре Подмосковья

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Заседание по защите прав предпринимателей провели 15 сентября в прокуратуре Московской области. Профильные министры областного правительства, а также представители контролирующих органов обсудили, как снизить нагрузку на подмосковный бизнес.

По мнению участников заседания, сократить количество проверок и сделать их максимально прозрачными и понятными можно за счет цифровизации. По поручению губернатора Андрея Воробьева все государственные органы Московской области, наделенные правом осуществлять проверочную деятельность, уже находятся в «цифре». На очереди — федералы.

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На портале государственных и муниципальных услуг Подмосковья представлены 156 цифровых форм по 33 видам надзора. Сервис позволяет предпринимателям самим проверить свой бизнес и оценить риски по чек-листам.

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С момента запуска сервиса в мае 2022 года уже проведено 689 консультаций в онлайн формате и очно, подано 195 заявок на проведение профилактических визитов, самообследование прошли 87 организаций.

«По итогам совещания контролирующим органам было рекомендовано проводить профилактические визиты вместо проверочных мероприятий. А исполнение ранее выданных предписаний обеспечивать посредством инспекционных визитов. Там, где это возможно, административные штрафы нужно заменять предупреждением. Такие меры должны снизить давление на региональный бизнес и стимулировать добросовестное поведение предпринимателей», — резюмировал мероприятие бизнес-омбудсмен Подмосковья Владимир Головнев.

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