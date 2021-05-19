Новые меры поддержки для предпринимателей запустили в Подмосковье

В Подмосковье запустили два новых пакета мер поддержки для предпринимателей. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Новые меры поддержки от Министерства инвестиций, промышленности и науки региона презентовала глава ведомства Екатерина Зиновьева.

«Первый пакет мер поддержки, куда вошли две программы, направлен на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. Для субъектов малого и среднего предпринимательства начинает работать программа по субсидированию процентной ставки по инвестиционным кредитам в размере ставки рефинансирования ЦБ. Вторая программа связана с активным переходом предпринимателей на торговлю через электронные площадки. Им будет предоставлена возможность субсидирования части затрат — до 500 тысяч рублей на оплату услуг маркетплейсов», — уточнила Екатерина Зиновьева.

Второй пакет мер предназначен для того, чтобы поддержать инвестиции в отдаленных муниципалитетах Московской области. Он вмещает в себя несколько льгот. Например, предпринимателям будет доступно обнуление налога на имущество на срок до десяти лет. Также бизнесмены смогут получить отсрочку земельного налога на два года. Помимо этого, для вкладчиков предусмотрели инвестиционный налоговый вычет.

В Подмосковье предприниматели уже могут взять льготный заем в Фонде развития промышленности по ставке 0,5% годовых.

Специальные гранты предусмотрели для агропромышленных предприятий. Подмосковье также готово предоставить дополнительные субсидии. Средства можно потратить на уплату процентов по кредитам банков на инвестфазе, на возмещение затрат на инженерную инфраструктуру, на покупку техники и лизинг для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Чтобы стать участником программы, инвестор должен вложить не менее 50 миллионов рублей, а при реализации проекта необходимо создать минимум 50 новых рабочих мест.

«Программа поддержки отдаленных округов уникальна и может существенно повысить эффективность экономики инвестиционного проекта. Для примера мы применили эту программу к реальному проекту. При объеме инвестиций в 600 миллионов рублей, инвестор, воспользовавшийся мерами поддержки для отдаленных округов, сможет сэкономить порядка 22%», — уточнила министр.

Она заявила, что новые льготы значительно повышают инвестиционную привлекательность отдаленных округов Московской области.

Всего в программе участвуют 10 округов: Зарайск, Коломна, Шаховская, Лотошино, Серебряные Пруды, Шатура, Волоколамск, Орехово-Зуево, Луховицы, Электрогорск.

Всю необходимую информацию о льготах и пакетах поддержки можно найти на инвестиционном портале Московской области или по телефону горячей линии поддержки бизнеса 0150.