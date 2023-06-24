Подмосковье 24 июня 2023, 03:30 Новые меры поддержки для пенсионеров и детей-инвалидов ввели в Солнечногорске

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Летом в городском округе Солнечногорск начнут действовать новые меры поддержки по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Выплаты предусмотрены для малоимущих пенсионеров и семей с детьми-инвалидами и школьного возраста.

«Сейчас мы решили дополнительно поддержать многодетные семьи с низкими доходами и увеличить для них выплату на школьную форму с 3 до 10 тысяч рублей. Семьи с самыми сложными детьми-инвалидами, которые прикованы к месту — это новая выплата, которая составит 18 тысяч рублей. Также увеличили доплаты пенсионерам с низкими доходами до 18 тысяч рублей, проживающим больше 10 лет в Московской области. Здесь будет перерасчет с января 2023 года», — заявил глава региона.

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Для детей с ОВЗ в Солнечногорске предусмотрен ряд мер поддержки — выплаты для школьников в размере 13 тысяч рублей, ежемесячные пособия более 7 тысяч рублей, а также освобождение от транспортного налога и бесплатные путевки в лагеря. С начала года помощью воспользовались 139 семей округа с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Новую выплату каждый месяц будут получать родители или опекуны для ухода за ребенком-инвалидом, который не может самостоятельно себя обслуживать, а также доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, который на текущий момент составляет 34,5 тысячи рублей.

«Благодарим губернатора за важный шаг в оказании данной материальной поддержки. Эти люди, действительно, самый незащищенный с точки зрения материального обеспечения слой населения. Выплаты станут большой помощью, как и сам паспорт льготника в цифровом формате», — отметил руководитель местного отделения общественной организации «Офицеры России» Владимир Залетов.

Для оформления мер поддержки семьям необходимо подать заявление на региональном портале Госуслуг.

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