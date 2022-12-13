Подмосковье 13 декабря 2022, 19:43 Новые меры поддержки для детей с ОВЗ обсудили на междисциплинарном форуме в Подмосковье

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Открытие первого междисциплинарного форума «Ранняя помощь и реабилитация в Подмосковье» состоялось в Доме Правительства Московской области. В рамках программы участники обсудили разработку и совершенствование мер, направленных на поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья.

Основной целью форума стала разработка мер, направленных на совершенствование комплексной реабилитации детей с ОВЗ с учетом современных методов лечения. Кроме того, был поднят вопрос предоставления социальной защиты, психологической поддержки, а также организации дошкольного и школьного обучения.

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«Важно понимать, что помощь таким детям — это совместная работа специалистов различного профиля — медицины, образования, соцзащиты и многих других. Именно поэтому форум проводится как междисциплинарное мероприятие», — заявил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

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Организаторами форума выступили Правительство Московской области, Министерство здравоохранения Московской области, Министерство социального развития Московской области, ГБУЗ МО «НИКИ детства», Министерство образования Московской области и другие.

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