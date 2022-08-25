Новые меры поддержки бизнеса запустят в Подмосковье в сентябре

Еще четыре меры поддержки малых и средних предпринимателей стартуют в Подмосковье в сентябре. Об этом сообщил координатор партийного проекта Единой России «Предпринимательство» — замглавы Мининвеста области Сергей Двойных.

Как рассказал Двойных, в августе министерство завершит прием заявок на гранты молодым и социальным предпринимателям и запустит новый конкурс. Это субсидии социальному бизнесу и на модернизацию промышленного оборудования.

«Кроме того, мы продолжим прем заявок на субсидии на маркетплейсы, а также перезапустим прием заявок на возмещение затрат по франшизному бизнесу», — добавил он.

Как сообщил замглавы министерства, критерии заявителей на субсидии доработают. Об изменениях сообщат в ближайшее время.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что подмосковные рынки приведут к современному стандарту.