Новые меры поддержки бизнеса разработают в Подмосковье

Государственные меры поддержки развития малого и среднего бизнеса обсудили за круглым столом в Доме правительства Московской области.

Компания «Мобитрак» предоставляет клиентам полный цикл производства. От корпуса и оснащения до индивидуального дизайна. Автолавка, фудтрак, мобильный центр оказания услуг — сфера применения огромна. Членов Совета Федерации больше всего привлекла новинка компании — баня на колесах.

Источник фото: телеканал «360»

Компания работает не только на российский рынок, но и поставляет свою продукцию за рубеж. Бизнес расширяется — арендованы дополнительные площади, запущен новый производственный цех — а это требует поддержки со стороны государства.

«Мобитрак» получил пять миллионов рублей от фонда микрофинансирования малого и среднего бизнеса Московской области. Но речь не только о материальной поддержке.

Ведь меры государственного стимулирования развития малого и среднего бизнеса — помимо субсидий и упрощенной системы налогообложения это еще и адекватное администрирование. То есть требовать меньше документов, реже устраивать проверки и не проводить их одновременно.

«Что нужно сделать такого, чтобы бизнес чувствовал себя комфортно, чтобы его количество увеличивалось в рядах. Первое, что нужно делать, — не кошмарить его», — отметил Андрей Воробьев, губернатор Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

Перед тем как перейти к основной части своего выступления Андрей Воробьев вспомнил, как еще в 2003 году принимали федеральный закон о поддержке малого и среднего бизнеса.

«Тогда были такие жаркие дебаты. Сколько предел и сколько обороты. И так далее. Но в, итоге, закон заработал. Малое и среднее предпринимательство получило дополнительные преимущества», — уточнил губернатор.

А в реалиях сегодняшнего дня должно получить еще больше преференций. Для этого в рамках круглого стола сформулированы рекомендации к поправкам законодательства.

Источник фото: телеканал «360»

Пониженные тарифы страховых взносов, единый налог на вмененный доход, «налоговые каникулы». Этот список направят в Госдуму. Но решать текущие задачи можно уже сейчас.

Глава Подмосковья отметил важность цифровизации экономики.

«Все, что в цифре, оно летает. Все, что в бумаге, оно даже не ползает, оно загнивает», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Власти разработают информационный ресурс с информацией об изменениях не только в законодательстве, но и процедурах. Доля малого и среднего предпринимательства в ВВП европейских стран составляет от 30 до 50 процентов.

В среднем по России — только 19. Но конкретно Московскую область по этому показателю можно сравнить с Европой. Но это не значит, что проблем меньше, чем в других регионах. Это стимул к развитию.