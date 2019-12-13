Новые меры поддержки бизнеса разработают в Подмосковье
Компания «Мобитрак» предоставляет клиентам полный цикл производства. От корпуса и оснащения до индивидуального дизайна. Автолавка, фудтрак, мобильный центр оказания услуг — сфера применения огромна. Членов Совета Федерации больше всего привлекла новинка компании — баня на колесах.
Компания работает не только на российский рынок, но и поставляет свою продукцию за рубеж. Бизнес расширяется — арендованы дополнительные площади, запущен новый производственный цех — а это требует поддержки со стороны государства.
«Мобитрак» получил пять миллионов рублей от фонда микрофинансирования малого и среднего бизнеса Московской области. Но речь не только о материальной поддержке.
Ведь меры государственного стимулирования развития малого и среднего бизнеса — помимо субсидий и упрощенной системы налогообложения это еще и адекватное администрирование. То есть требовать меньше документов, реже устраивать проверки и не проводить их одновременно.
«Что нужно сделать такого, чтобы бизнес чувствовал себя комфортно, чтобы его количество увеличивалось в рядах. Первое, что нужно делать, — не кошмарить его», — отметил Андрей Воробьев, губернатор Московской области.
Перед тем как перейти к основной части своего выступления Андрей Воробьев вспомнил, как еще в 2003 году принимали федеральный закон о поддержке малого и среднего бизнеса.
«Тогда были такие жаркие дебаты. Сколько предел и сколько обороты. И так далее. Но в, итоге, закон заработал. Малое и среднее предпринимательство получило дополнительные преимущества», — уточнил губернатор.
А в реалиях сегодняшнего дня должно получить еще больше преференций. Для этого в рамках круглого стола сформулированы рекомендации к поправкам законодательства.
Пониженные тарифы страховых взносов, единый налог на вмененный доход, «налоговые каникулы». Этот список направят в Госдуму. Но решать текущие задачи можно уже сейчас.
Глава Подмосковья отметил важность цифровизации экономики.
«Все, что в цифре, оно летает. Все, что в бумаге, оно даже не ползает, оно загнивает», — подчеркнул Андрей Воробьев.
Власти разработают информационный ресурс с информацией об изменениях не только в законодательстве, но и процедурах. Доля малого и среднего предпринимательства в ВВП европейских стран составляет от 30 до 50 процентов.
В среднем по России — только 19. Но конкретно Московскую область по этому показателю можно сравнить с Европой. Но это не значит, что проблем меньше, чем в других регионах. Это стимул к развитию.