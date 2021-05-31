Новые меры поддержки бизнеса появятся в Подмосковья с 1 июля

В Московской области продолжают активно поддерживать предпринимателей. С 1 июля для малого бизнеса появится еще две меры поддержки. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева подвела итоги прошлого года и рассказала о мерах поддержки и планах на этот год.

Она отметила, что регион в прошлом году достиг хороших результатов во всех трех сферах: инвестициях, промышленности и науке. Подмосковье стало первым в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов. Второе место заняла Московская область в рейтинге по инфраструктурному и инновационному потенциалам; а также третье место — в рейтинге регионов России по производственному потенциалу.

Московская область стала третьей в стране по объему инвестиций. Всего инвесторы вложили в проекты региона один триллион рублей.

Положительная динамика наблюдается в Подмосковье по нескольким направлениям. По словам министра, удалось удержать хорошие показатели по налоговым поступлениям в бюджет.

«В прошлом году, несмотря на тяжелую ситуацию, связанную с пандемией, мы удержали высокую планку», — подчеркнула Зиновьева.

Она уточнила, что по сравнению с 2019 годом налоговые доходы выросли на 2,6% и составили 672,4 миллиарда рублей.

Выросло число предпринимателей малого и среднего бизнеса. Всего сейчас в этой сфере работают 1,4 миллиона человек.

«Мы создаем все условия, чтобы к нам приходил инвестор — у нас много индустриальных парков. Их заполняемость — это основной показатель эффективности. Здесь также наблюдается рост с 53 до 61%», — рассказала Зиновьева.

Чтобы помочь предпринимателям пострадавших сфер, в эти отрасли направили меры поддержки федерального и регионального уровней. Бизнесу помогает и подмосковный Фонд развития промышленности. Он снизил ставку по кредитам для предпринимателей до 1% годовых.

Чтобы поддержать малый бизнес в Подмосковье разработали две новые меры поддержки. Ими можно будет воспользоваться уже с 1 июля. Они направлены на улучшение доступа малого бизнеса к финансовым ресурсам. Первая — субсидирование процента ставки по кредитам, вторая — субсидирование для выхода на маркетплейсы.

Также ведомство разработало пакет льгот и для отдаленных округов Московской области — Зарайск, Коломна, Шаховская, Лотошино, Серебряные Пруды, Шатура, Волоколамск, Орехово-Зуево, Луховицы, Электрогорск.