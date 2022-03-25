Новые меры поддержки бизнеса обсудили в Подмосковье

Бизнес сможет получить землю в Московской области в аренду по упрощенной процедуре по ставке 1 рубль в год под инвестпроекты импортозамещения. Мособлдума приняла такой закон 24 марта. Эту, а также другие меры поддержки обсудили на площадке Мособлдумы в рамках круглого стола «О мерах по повышению устойчивости экономики в условиях санкций».

В круглом столе участвовали представители регионального правительства, общественных организаций, депутаты Госдумы и Мособлдумы, а также предприниматели.

Заместитель председателя правительства, министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что программу по предоставлению земли за один рубль анонсировали заранее. В результате уже сейчас поступили 15 инвестзаявок на получение земли по упрощенной процедуре.

«Еще одной мерой стимулирования проектов в сфере импортозамещения является субсидирование процентной ставки по кредитам — на эти цели в регионе уже выделено 0,5 млрд рублей. В результате процентная ставка для заемщиков не будет превышать 11,5%», — отметила она.

Кроме того, бизнесу будут доступны кредиты на льготных условиях в Фонде развития промышленности региона. Зиновьева также добавила, что сейчас идет работа регионального штаба по взаимодействию с банками, он оперативно решает возникающие у предпринимателей вопросы при получении льготных кредитов. Каждый день штаб обрабатывает 50-60 заявлений, из них около 70% — обращения по вопросам льготного кредитования от МСП. Все заявки закрываются в течение суток.

«Всего в банки уже поступило более тысячи обращений от подмосковного бизнеса на получение льготных кредитов на сумму 10 миллиардов рублей. Одобрения получили 62 заявки на сумму 2,7 миллиарда рублей. На реструктуризацию и получение отсрочки по кредитам подано более 1,1 тысячи заявок на сумму 3,75 миллиарда рублей. Из них уже одобрено 367 заявок на сумму 1,65 миллиарда рублей», — рассказала Зиновьева.

Проведенный на площадке Мособлдумы круглый стол стал местом для обсуждения наиболее актуальных экономических вопросов. Озвученные представителями бизнеса предложения взяли в работу профильные ведомства областного правительства.