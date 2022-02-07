Новые медицинские центры откроют в Подмосковье в 2022 году

Зампредседателя правительства — министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова рассказала о том, что программа по капитальному ремонту для жителей Подмосковья сформирована на три года вперед. В 2022 году завершится ремонт 21 учреждения.

«У нас на три года сформирована программа по капитальному ремонту 90 объектов и строительству 50 новых. Если говорить про 2022 год, у нас ремонт будет продолжаться или вновь начнется на 47 объектах. Из них 21 объект будет завершен и открыт в новом образе», — отчиталась министр.

Она также поделилась планами и на следующие годы. В 2022 году завершится строительство 23 новых зданий, в 2023 появятся еще шесть, в 2024 — еще 16.

Также капитальный ремонт пройдет в 2022 году в девяти поликлиниках, девяти стационарах и трех учреждениях для новорожденных и детей. В 2022 году закончится строительство 12 поликлиник и пунктов амбулаторной помощи, трех станций скорой помощи, трех офисов врачей, трех блоков диспансеризации и двух фельдшерско-акушерских пунктов.