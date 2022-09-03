Новые мастерские открылись в колледжах Подмосковья

Подмосковье 03 сентября 2022, 04:35 Поделиться Telegram

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Новые мастерские заработали Люберецком и Дмитровском техникумах. Их открыли в рамках национального проекта «Образование», сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

«В Люберецком и Дмитровском техникумах открылись новые современные мастерские по направлениям: пилотирование беспилотников, электрооборудование летательных аппаратов, сельскохозяйственные биотехнологии и эксплуатация сельскохозяйственных машин», — заявила вице-губернатор.

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Она отметила, что теперь мастерским студенты смогут проходить практику на современном оборудовании без отрыва от учебы. Также Каклюгина рассказала о запуске нового федерального проекта.

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«Сентябрь для колледжей нашего региона стал знаменательным месяцем еще и благодаря тому, что на их базе стартовал федеральный проект „Профессионалитет“. Участники проекта будут осваивать профессию за максимально короткие сроки, а после получат возможность трудоустроиться на современное производство», — сказала она.

По словам вице-губернатора, конкурс составил пять человек на место, что говорит о высоком спросе. Участникам проекта она пожелала успешного погружения в профессию.

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