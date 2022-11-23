Подмосковье 23 ноября 2022, 09:45 Новые мастерские появились в колледже «Подмосковье» в Лобне

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В лобненском колледже «Подмосковье» появились две новые мастерские по направлениям «Электромонтаж» и «Промышленная автоматика». Там обустроили 15 рабочих мест. Студенты уже успели опробовать современное оборудование.

Мастерские открыли в рамках национального проекта «Образование». Проверить их готовность приехали представители Министерства образования Московской области и федеральных органов исполнительной власти.

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«Такие прекрасные возможности, которые на сегодняшний день предлагает колледж, не каждое образовательное учреждение может предоставить <…> в современных реалиях», — сказала заместитель главы администрации городского окурга Лобня Анна Скоропупова.

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В ходе встречи обсудили переход с зарубежного на отечественное оборудование, его настройку и сотрудничество колледжа с образовательными учреждениями других городов Подмосковья.

«Мастерские позволят нам иметь современное технологическое оборудование. Естественно, это повлияет и на качество подготовки, это даст нам возможность идти в ногу со временем», — сказала директор колледжа «Подмосковье» Антонина Юдина.

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