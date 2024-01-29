Подмосковье 29 января 2024, 14:54 Новые машины пополнят автопарк патронажной службы в Солнечногорске Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Три новые машины для патронажной службы передадут Солнечногорской больнице в 2024 году. Один из таких автомобилей за год обслуживает около 1500 вызовов.

Один из таких автомобилей на базе «Нивы» пополнил автопарк детской поликлиники в 2023 году. Его использовали для патронажной службы, а также для обслуживания вызовов на дому. Начальник автотранспортного отделения Солнечногорской больницы Андрей Юсупов отметил, что данный автомобиль незаменим в сельской местности и легко справляется с бездорожьем.

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«При поддержке регионального правительства продолжают создавать условия для повышения доступности медицинской помощи. Автомобиль, поступивший в прошлом году для обслуживания патронажной службы, ежедневно выезжает на 20 вызовов. Отмечу, что уже в 2024 году запланирована поставка еще трех аналогичных автомобилей», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Марина Маннапова.

Всего в 2023 году в медицинские организации Московской области поступило 39 машин для неотложной и паллиативной службы. Первые предназначены для обслуживания вызовов пациентов на дому, вторые — для оказания специализированной паллиативной помощи и работы выездных патронажных бригад.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион сделает упор на здравоохранение в 2024 году.

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