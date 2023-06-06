Подмосковье 06 июня 2023, 09:16 Новые маршруты для сапбординга и каякинга появятся в Звенигороде этим летом

Читать 360tv в

Два новых живописных маршрута для путешествий на сапах и каяках подготовили в Одинцовском округе. Первый из них поведет по Москве-реке от Каринского до Звенигорода, а второй — от Звенигорода до Николиной горы.

Одинцово растет и развивается, каждый год привлекая все больше туристов. Поэтому, к лету здесь всегда появляются новые интересные предложения для отдыха и путешествий. На этот раз с инициативой выступили спортсмены, которые представили два новых маршрута для прогулок на сапах и каяках. На стыке этих трасс, в Звенигороде планируется организовать специальную станцию, где участники заплывов могли бы переодеться и отдохнуть.

Реклама

Прозвучала также идея провести большой фестиваль, посвященный каякингу и сапбордингу. Все инициативы детально проработают в администрации городского округа.

Губернатор Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий в Подмосковье. По его словам, жители региона всегда были неравнодушны к спорту, особенно на свежем воздухе. Решению вопроса необходимо уделить особое внимание.