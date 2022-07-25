Новые маршруты для автотуристов представили в Подмосковье

Каршеринговый сервис BelkaCar и цифровая туристическая платформа RUSSPASS разработали три новых туристических автомаршрута. Это короткие поездки на выходные с отправлением из Москвы.

Новые маршруты охватывают десять городов Центральной России. Сейчас они уже доступны на RUSSPASS и в приложении BelkaCar. Каждый вариант поездки рассчитан на два дня и собран таким образом, чтобы выходные можно было доехать до ближайших к столице регионов и посетить по дороге самые интересные места. Новые маршруты адаптировали для туристов, которые путешествуют на личном автомобиле или на машинах каршеринга.

Совсем недалеко от Москвы находится Приокско-Террасный заповедник с зубрами. Эта достопримечательность включена в маршрут «Москва — Калуга: автопутешествие на выходные». По пути разработчики маршрута предлагают заехать в музей-усадьбу «Мелихово», увидеть Дубровицы, Соборную гору, другие культурные и исторические объекты Московской области.

В небольшое путешествие на автомобиле можно отправиться к городу Ростов Великий. По пути удобно заехать в Сергиев-Посад, Переславль-Залесский и Мураново. По плану у путешественников будет знакомство с местными народными промыслами и музеем-заповедником «Усадьба «Мураново» имени Ф. И. Тютчева.

Каршеринг BelkaCar и Министерство культуры и туризма Московской области запустили совместный проект «Лето в Подмосковье», в рамках которого пользователи сервиса могут самостоятельно изучить многочисленные достопримечательности близлежащих городов.

В BelkaCar расширили зону драйвинга в Подмосковье на весь срок действия проекта — до середины октября. Актуальное расписание предстоящих мероприятий и фестивалей в городских округах Подмосковья можно увидеть на туристическом портале. В числе новых зон: Сергиев Посад, Дмитров, Клин, Солнечногорск, Истра, Волоколамск, Серпухов, Коломна, Зарайск и Орехово-Зуево. Удобнее всего исследовать новые направления на специальных пакетных тарифах, позволяющих выбрать период аренды от нескольких часов до нескольких суток.